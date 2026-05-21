No Secret Story - Desafio Final, Luzia conta a Liliana que Ana quis fechar a torneira da Casa de Banho para ouvir a conversa do quarto entre Catarina e Liliana. A colega ri-se e revela que no SS 09 a Ana não conseguiu criar a mínima ligação efetiva com alguém. Depois, Liliana diz a Catarina, com Leandro presente, que ele se está a afastar porque teme ficar mal visto fora da Casa. Já Leandro, diz que os dois não precisam de andar grudados. Liliana argumenta que Ana é a nova melhor amiga dele. Leandro nega que alguma vez tenha sido amigo dela.
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Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»
- Secret Story
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