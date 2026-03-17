No Secret Story 10, Ana e Luzia reparam que Ricardo João está cabisbaixo e apontam várias situações. Luzia acha que o concorrente está assim por causa de Hélder e Ana afirma que o pior que o pior é ele estar «naquele quarto», pois os concorrentes próximos deles estão lá e puxam pela sua pior versão.
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Ana e Luzia reparam na postura deste concorrente e concluem: «Se ele fosse inteligente não estava...»
- Secret Story
- Ontem às 23:14
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