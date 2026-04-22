Ana emociona-se e fala sobre percurso e Sara faz revelação no confessionário

Uma conversa no jardim trouxe novos esclarecimentos sobre as relações entre os concorrentes, com Ana a agradecer o apoio recebido e Sara a admitir, no Confessionário, a natureza da sua aproximação.

No jardim, Ana agradece a Sara e Jéssica por se terem aproximado dela, mesmo reconhecendo que essa aproximação pode ter acontecido por jogo, tal como foi assumido por Sara. A concorrente revela ainda que foi importante para si chegar aos últimos dias com mais elogios do que insultos.

Eva questiona Ana sobre se esta percebeu que a aproximação de Sara teve motivações estratégicas, mas a resposta da colega não é totalmente clara. Ana explica apenas que, à medida que outros concorrentes foram sendo expulsos, Sara sentiu necessidade de se aproximar de outras pessoas dentro da Casa.

No Confessionário, Sara admite que a sua aproximação teve inicialmente interesse estratégico, mas afirma que acabou por simpatizar com Ana. Ainda assim, considera-a pouco forte e pouco clara na argumentação, deixando novas nuances sobre a relação entre ambas.