Ana faz desabafo sobre postura no jogo: «Temos que ser coerentes»

No Secret Story 10, Ana desabafa ao acordar com alguns colegas. O tema di respeito à postura a adotar no jogo. Os colegas ouvem-na atentamente e acabam por concordar com a sua opinião.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

