Ana, Hélder e Norberto atribuem nomeação direta e o concorrente escolhido ficou de queixo caído

No Secret Story 10, Pedro levou uma nomeação direta por parte dos concorrentes do camarote do navio e ficou surpreendido.

As emoções estão ao rubro e a tensão nunca foi tão alta dentro da casa mais vigiada do País. Uma semana depois da estreia, os concorrentes do Secret Story 10 vão revelando as suas personalidades e os feitios já começam a chocar. Este domingo há mais uma expulsão e o seu voto pode fazer a diferença. 

Vote no seu favorito para que ele continue na competição através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas: 

VOTAÇÃO PARA SALVAR: 

LUZIA – 761 20 20 13 
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16 
RICKY – 761 20 20 17 
SARA – 761 20 20 18 

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10! 

