Ana implacável com Liliana: «Faz-se de vítima para terem pena dela, carrega no botão e sai!»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, todos assistiram às imagens do gesto de Liliana para com Ana que deixou a casa virada do avesso. Houve lágrimas, gritos e fortes acusações. Em direto, todos comentaram o momento e as intervenientes não deixaram nada por dizer.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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