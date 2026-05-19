Ana implacável com Liliana: «Faz-se de vítima para terem pena dela, carrega no botão e sai!»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, todos assistiram às imagens do gesto de Liliana para com Ana que deixou a casa virada do avesso. Houve lágrimas, gritos e fortes acusações. Em direto, todos comentaram o momento e as intervenientes não deixaram nada por dizer.
Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:
AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19