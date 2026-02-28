Ana inconsolável após divisão de bens: «Chocou-me completamente»

No Secret Story 10, Ana, líder da semana ficou em lágrimas na sala ao revelar estar "bloqueada" com a forma como os concorrentes reagiram à ida à despensa. A situação escalou à volta de um pacote de bolachas e da divisão do café. Veja tudo aqui.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

