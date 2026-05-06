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Ana indignada com vingança que os colegas lhe prepararam: «É bom que vão pôr tudo no quarto»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes viveram mais uma noite de festa. Contudo, a noite não foi só de celebração. Afonso e João Ricardo preparam uma vingança por não terem sido convidados. Tiraram a cama de Ana do quarto e colocaram-na no exterior da casa. Ao sair da festa, a concorrente vê o que fizeram e acusa os colegas de terem atitudes infantis.

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