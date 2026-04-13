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Ana «perde a cabeça» com Diogo. O motivo está relacionado com Eva: «Que jogo é que ela fez? Poupem-me»

No Secret Story 10, depois de Diogo ter dito que considera merecido Eva ser vencedora do programa, Ana não cala a revolta. Aos gritos, a concorrente tenta provar a Diogo as razões pelas quais, na sua forma de ver as coisas, Eva não merece vencer o programa. Diogo não sobe de tom, ainda que explique o seu ponto.

A Última Gala... 

A gala ficou marcada sobretudo por momentos de tensão e decisões importantes dentro da casa. Um dos pontos principais foi a expulsão de Ariana, após a habitual votação do público, o que voltou a mexer com o equilíbrio do grupo e gerou reações emocionais entre os restantes participantes. Se por um lado Eva ficou contente, Diogo mostrou-se triste e cabisbaixo. 

Houve também confrontos e esclarecimentos entre alguns concorrentes, com discussões que já vinham a crescer durante a semana a serem expostas em direto: Liliana permanece na mira dos colegas, como a concorrente menos gostada e foi, mais uma vez, acusada de ser «provocadora». Estes momentos trouxeram revelações e acusações que aumentaram o clima de conflito dentro da casa. 

Eva e Tiago foram ao confessionário juntos e Diogo ouviu tudo no cubo. Tiago admitiu ter interesse em Eva e o momento causou uma forte onda de êxtase por parte do público. 

Outro destaque foi a dinâmica das nomeações, com novas estratégias a surgirem e um método de voto que trocou as voltas aos concorrentes. Alguns concorrentes começaram a posicionar-se de forma mais clara no jogo, criando alianças e rivalidades mais evidentes para as próximas semanas. A prova da imunidade causou uma discórdia entre Liliana e Jéssica, nenhuma das concorrentes consegui decidir-se em relação a quem deveria ficar imune e a Voz optou por não atribuir a imunidade a ninguém.

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