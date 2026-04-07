Ana recebe pista do segredo de Jéssica e fica em choque: «A mãe morreu e o pai abandonou-a»

No Secret Story 10, Ana tem acesso a uma pista exclusiva sobre o segredo de Jéssica. Com a imagem que viu, a reação foi de choque total. Sem pensar muito, a concorrente acabou por dizer parcialmente o segredo de Jéssica.
Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:
ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12
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