Ana recebe pista do segredo de Jéssica e fica em choque: «A mãe morreu e o pai abandonou-a»

No Secret Story 10, Ana tem acesso a uma pista exclusiva sobre o segredo de Jéssica. Com a imagem que viu, a reação foi de choque total. Sem pensar muito, a concorrente acabou por dizer parcialmente o segredo de Jéssica.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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