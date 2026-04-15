Ana "sem filtros": «Nunca aqui vou pôr ninguém à minha frente»

No Secret Story 10, a Voz desafia os concorrentes a apontarem uma qualidade e um defeito de um colega. Tiago destaca o lado cuidador de Ana, mas critica o facto de ela dizer frequentemente que reagiria de forma diferente em certas situações, lembrando a sua afirmação de que sairia do programa se fosse traída. Ana mantém-se firme e diz que essa seria a única forma de se curar.

No confessionário, Ana levanta dúvidas sobre a cordialidade entre Eva e Diogo, sugerindo que pode ser estratégia. A reação de Eva é imediata: irritada, garante que joga da forma que sente ser a certa. Ana responde, admitindo que se incomoda ao ouvir Diogo dizer que Eva é a justa vencedora, e reforça que vai lutar sempre pelo primeiro lugar.

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo.

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18