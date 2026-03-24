Antes da revelação do segredo de Diogo, Ariana "encenou" reação que teria se descobrisse que Eva era a namorada

No Secret Story 10, Ariana conquistou um lanche especial e escolheu Sara para a acompanhar. Sara põe em hipótese que Eva e Diogo sejam um casal e Ariana afirma que, se efetivamente isso for verdade “rebenta os dois” e “congela” tudo o que sente de bom em relação ao concorrente. Ao mesmo tempo, na piscina, Eva confronta Diogo e pergunta se olha para Ariana de outra forma. O concorrente confessa que no programa não, contudo, não consegue prever o que se pode passar daqui a uns meses. Eva mostra-se confusa e Diogo remata que a palavra “nunca” é muito forte.

