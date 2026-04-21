Antes de abandonar o Secret Story 10, Hugo revela quem quer que seja o vencedor. E deixa Sara de fora!

No Secret Story 10, após ficarem a saber da expulsão do Hugo, Jéssica fica em lágrimas e Hugo sussurra-lhe ao ouvido “ganha isto por mim”. Jéssica dirige-se ao Jardim onde se isola para chorar pela saída do seu “pequenote”. Sara afirma que o Hugo foi uma das melhores pessoas que conheceu dentro da Casa e agradece tudo o que viveu com o último expulso da Casa dos Segredos 10. Tiago e Eva procuram Jéssica para lhe dar apoio.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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