Antes de dormir: João ‘divide-se’ entre Ana e Sara mas já há uma favorita

No Secret Story - Desafio Final, antes de adormecerem, Afonso partilha que João está à procura da pessoa que lhe vai reconstruir o coração e esclarece que pode ser Ana ou Sara. Em brincadeira, João diz que está mais inclinado para Ana, que esta sempre foi a sua primeira opção e que hoje ganhou mais esperança.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR :

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

PEDRO JORGE – 761 20 20 15