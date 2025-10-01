No «Dois às 10», recebemos a mãe da Bruna, concorrente do «Secret Story 9». Na gala de domingo foi revelado mais um segredo: Bruna foi diagnosticada com um linfoma. Hoje, a sua mãe está connosco para partilhar detalhes sobre este momento difícil, esclarecer dúvidas e contar como a família viveu esta fase tão delicada.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Antes de entrar no «Secret Story 9», Bruna deixou um pedido à mãe
- Joana Lopes
- Ontem às 11:07
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:40
Antes de entrar no «Secret Story 9», Bruna deixou um pedido à mãe
Ontem às 11:07
03:23
Possível novo trio na casa: Ana Cristina, Bruna e Raquel
Há 54 min
04:31
Berros sem fim: Joana visivelmente irritada «Mexeram na minha mala»
Há 1h e 7min
02:05
De ofensas a beijos quentes. Dylan esclarece reaproximação a Vera
Há 1h e 27min
08:32
Já existe uma vilã? Durante dinâmica, vive-se um ataque em matilha a Ana Cristina
Há 1h e 45min
03:49
Joana deixa aviso a Ana Cristina: «Não estás com os teus amigos lá fora»
Há 1h e 49min
09:17
Pedro Jorge irrita-se e berra: «Não mandas em mim só porque...»
Há 2h e 9min
06:37
Rui afirma saber que Mariana gosta do concorrente: «Ela tem interesse em mim». Será recíproco?
Há 2h e 59min
02:36
Zé, noivo de Liliana, é tema do almoço de Liliana e Fábio
Há 3h e 4min
03:12
Apesar de estar noiva de Zé, Liliana assume gostar de Fábio: «Não consigo controlar o que sinto»
Há 3h e 7min
07:01
Dylan e Lídia já tiveram um caso fora da casa? Concorrentes fazem revelações de última hora
Há 3h e 10min
02:10
Liliana assume sobre entrada na casa: «A partir do momento em que entras aqui não vais ser 100% leal»
Há 3h e 25min
05:19
Voz coloca desafio insólito aos concorrentes
Hoje às 12:29
01:06
Liliana pica Fábio: «Babaste-te todo». Ele riposta: «Sonhei contigo»
Hoje às 12:21
02:21
Na piscina e no meio de brincadeiras, Fábio e Liliana mais íntimos do que nunca
Hoje às 11:54
06:38
A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto
Hoje às 11:53
09:47
Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»
Hoje às 11:50
06:25
Fábio resolve enigma e conquista um almoço especial! Quem vai convidar?
Hoje às 11:48
05:01
Romana recorda sentimentos por concorrente num reality show enquanto estava casada: «Eu escondia»
Hoje às 11:42
05:01
Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair
Hoje às 11:42
06:00
Alguém tem ciúmes de Rui? Joana arrasa: «Está muito mal... Isto não é o Love on Top»
Hoje às 11:30
03:18
Romana terminou o casamento em direto num reality show para ficar com concorrente. Recorde o momento
Hoje às 11:27
03:18
Há 10 anos, Romana era casada e apaixonou-se por outra num reality show. Recorde as imagens
Hoje às 11:26
00:40
Romana assiste a imagens de Liliana e Fábio no «Secret Story 9»: «Estava-me a arrepiar porque estou a ter um déjà-vu»
Hoje às 11:20
05:59
“Quando vi a caixa não queria acreditar": Luíza Abreu emociona-se ao recordar pedido de casamento
Hoje às 11:18
06:31
«Nunca convivi com o João sendo ele meu cunhado»: Luíza Abreu volta a falar de família e reage
Hoje às 11:15
10:26
«Já há muitos anos falavam de mim»: A dura realidade de Luíza Abreu antes do Big Brother
Hoje às 11:09
01:05
“Não tenho contacto com ela há 10 anos”: Luíza Abreu fala sobre Luciana
Hoje às 11:00
04:49
Dylan com receio de se aproximar de Mariana? «Já pus tudo em pratos limpos com o Rui, não quero confusões»
Hoje às 10:47
01:22
Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama
Hoje às 10:15
03:12
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
Hoje às 09:53
06:54
Entre beijos e amassos, Vera pergunta a Dylan: «Tu não tiveste nada com a Lídia, tiveste?»
Hoje às 09:48
01:27
Momento quente: Dylan interrompe Vera e surpreende-a com um beijo longo e escaldante
Hoje às 09:42
01:12
Após a tempestade, a bonança: Vera e Dylan trocam mimos e abraços apertados na cama
Hoje às 09:39
03:17
Leandro vira a casa do avesso e vê a sua mala atirada à piscina. O autor já foi revelado
Hoje às 09:35
01:02
Imagens inéditas: O momento em que a mala de Leandro é atirada à piscina. Saiba por quem
Hoje às 09:32
07:33
Marcia Soares atira: «Que ninguém ache que o Dylan é uma vítima, não é vítima nenhuma!»
Hoje às 09:26
02:30
Familiares dos concorrentes comentam os últimos acontecimentos
Hoje às 09:17
04:18
Dylan e Lídia aos gritos após Especial. E há mais concorrentes envolvidos
Hoje às 09:13
02:27
Looks surpreendentes e animação: Começa a festa da música, mas não para todos. Saiba quem ficou de fora
Hoje às 08:57
02:45
Marcia Soares critica Rui: «Ele sim tem pensamentos machistas, dá ali muitas patadas»
Hoje às 08:55
01:01
Mais próximos: Vera volta a pedir desculpas a Dylan e dá-lhe um beijinho repenicado
Hoje às 08:49
03:07
Bruna eufórica por ter convite para a festa, enquanto outros ‘deprimem’ sem nada
Hoje às 08:47
02:48
Vera pede desculpas a Dylan e dá-lhe um abraço que o deixa emocionado
Hoje às 08:20
01:36
Dylan decidido em relação a Vera: «Passar por ti e não te dizer nada custa e não vou fazer mais»
Hoje às 08:19
07:07
Dylan abre o coração a Vera: «Continuo a olhar para ti com os mesmos olhos. Jamais te vou tratar mal»
Hoje às 08:18
05:37
Dylan e Vera esclarecem atrito. Ele atira: «Não devias ter levado tão a peito as coisas que eu disse»
Hoje às 08:14
04:51
Joana dá ‘puxão de orelhas’ a Lídia: «Não estiveste bem ali à frente, foi bué pesado»
Hoje às 08:09
08:51
Vista como 'vira casacas', Lídia confronta Dylan após ver imagens: «Quem se está a enterrar aqui, és tu!»
Ontem às 22:55
01:51
Cristina Ferreira confronta Bruno Simão com declaração polémica sobre... mulheres
Ontem às 22:37
04:22
«Porco, machista, manipulador, uma pessoa de m****»: Dylan responde a acusações de concorrentes
Ontem às 22:29
01:56
Enquanto Marisa Susana fala, as caras e caretas de Liliana saltam à vista
Ontem às 22:16
02:17
«Saltou para cima de mim»: Marisa Susana faz graves acusações a Liliana
Ontem às 22:07
01:53
«Tu é que és badalhoca com as mãos dentro da massa!»: Gritos na casa levam a Voz a intervir - As imagens completas
Ontem às 22:02
07:19
Bruno discorda da atitude de Vera em relação a Dylan e aconselha o amigo
Ontem às 21:20
04:31
Unidas contra Dylan: Vera, Lídia e Liliana têm conversa sobre o concorrente «Não me vou anular»
Ontem às 21:13
01:22
«Já parece mesmo uma delas (...) agora tem de aprender a andar de saltos»: Concorrentes gozam com Lídia
Ontem às 20:44
03:04
«Se é para isto, tirem-me já daqui»: Bruna reage a situação da casa e goza com concorrentes
Ontem às 20:26
02:22
Massa com cebola e açúcar: O prato que levou Marisa Susana e Liliana aos gritos uma com a outra
Ontem às 20:16
05:37
Mariana e Rui olhos nos olhos a milímetros de distância
Ontem às 19:53
06:15
Troca de carícias: Liliana admite que Fábio não lhe é indiferente
Ontem às 19:47