No «Dois às 10», cruzaram-se no “Secret Story 10” e chegaram juntos à final! Eva Pais saiu vencedora e Tiago conquistou o 4º lugar mas o grande prémio, dizem ter sido o que viveram na casa mais vigiada do país. Ela entrou enamorada e saiu solteira. Ele entrou soltinho e encantou-se por ela.
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Ao lado de Eva, Tiago não esconde interesse pela vencedora do Secret Story: «Não se perde assim»
- Hoje às 11:25
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