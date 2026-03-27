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Ao lado de Fábio, Liliana revela novidades: “Já estou a tratar disso”

No “Dois às 10”, recebemos Liliana para comentar a nova história de amor no “Secret Story 10” que está a dar que falar e a prender a atenção de todo o país. O triângulo amoroso entre Eva, Diogo e Ariana tem despertado comparações inevitáveis com o mediático caso que a própria viveu ao lado de Fábio na edição anterior. Mas será justo comparar estas duas histórias?

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