Ao rubro: Diogo revela que tem namorada, deixa Ariana em choque e pondera abandonar o jogo

No Secret Story 10, no jardim, Diogo confronta Ariana para perceber o que ela sente, mas a concorrente nega qualquer envolvimento. É então que o ambiente muda bruscamente quando Diogo revela que tem namorada, deixando Ariana inicialmente em choque, reagindo com gargalhadas, antes de sair da conversa visivelmente abalada. No confessionário, entre lágrimas, admite não saber como ficará a sua relação com Diogo depois da revelação. Já no quarto, João tenta perceber o que se passou, mas Ariana recusa-se a falar. Entretanto, no jardim, Diogo conta tudo a Eva e confessa que quer abandonar a casa, deixando-a indignada com as possíveis consequências para si caso o segredo venha a público. Em baixo, Diogo mostra-se completamente destroçado, assume sentir-se culpado e reforça a vontade de sair do jogo.