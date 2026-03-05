Ao rubro: Hugo acusa Ariana de falsidade e confronto aquece a Casa

No Secret Story 10, ainda sobre as imagens que viram durante o Especial, Hugo decide também esclarecer-se com Ariana. Para Hugo, Ariana está a ser falsa ao aproximar-se de Sara e ao afastar-se de Ana, com quem se dava bem. Ariana garante estar a ser ela própria e que a aproximação foi gradual, sem qualquer interesse. Hugo não fica convencido e mantém a ideia de que Ariana é incoerente.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!