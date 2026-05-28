Ao rubro. João Ricardo e Afonso envolvem-se numa acesa discussão na dinâmica do mexerico

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo e Afonso estão desde o início da tarde de costas voltadas. Durante a dinâmica do mexerico, ambos se envolveram numa forte discussão e até Flávia se meteu ao barulho.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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