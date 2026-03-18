Ao rubro: Liliana faz as malas e garante que vai abandonar a casa

Ainda muito enervada, Liliana começa a fazer as malas, mas Hélder intervém, pegando na colega e deitando-a na cama, abraçando-a e tentando acalmar o seu choro compulsivo. No alpendre, durante um desabafo com Hélder e Luzia, Liliana volta a revelar a vontade de abandonar a casa, mencionando novamente os insultos de Sara, que a chamou de “carocha e agarrada”. Perto da porta, Jéssica e Hugo ouvem a conversa e comentam a situação, até que Sara se aproxima e decide intervir, reacendendo a discussão entre as duas sobre quem trouxe primeiro o tema dos filhos para a conversa.