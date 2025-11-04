Já chegámos ao whatsapp!
Aos 62 anos, rosto da TVI recorre a intervenções estéticas e revela a sua nova imagem: «Está uma pessoa nova»

No «Dois às 10», recebemos António Leal e Silva, o comentador que nos habituou às suas opiniões certeiras e bem-humoradas nos vários programas da TVI. Desta vez, porém, é ele o protagonista. António Leal e Silva decidiu dar um novo passo na sua vida e vem revelar em primeira mão o seu novo rosto e o seu novo sorriso.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:34
