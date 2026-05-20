Aos gritos! Leandro e Pedro Jorge em forte discussão por causa de Ana: «Tu és um mentiroso»

Depois do Especial do Secret Story - Desafio Final, Pedro acusa Leandro de se ter referido a Ana como “coisa” e Leandro chama inúmeras vezes mentiroso a Pedro. Pedro sabe bem o que ouviu e parece muito confiante do que disse. Leandro relembra Pedro que o bloqueou nas redes sociais e os dois continuam com picardias. Pedro começa a fazer uma serenata a Leandro que responde na mesma moeda.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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