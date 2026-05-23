Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Apaixonado? Francisco Monteiro quebra silêncio sobre rumores de nova paixão

No Última Hora do Secret Story – Desafio Final, Alice Alves confrontou Francisco Monteiro com os rumores de que estaria apaixonado. O comentador desmentiu de imediato, garantindo que tudo não passou de uma brincadeira no Extra da noite anterior e deixou ainda um recado: está solteiro e disponível para amar.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Relacionamento com uma figura pública? João Ricardo faz confissão que deixa todos em êxtase
02:47

Relacionamento com uma figura pública? João Ricardo faz confissão que deixa todos em êxtase

16:03
Sara deixa João Ricardo em choque com revelação sobre a sua vida amorosa: «Um homem e uma mulher...»
02:01

Sara deixa João Ricardo em choque com revelação sobre a sua vida amorosa: «Um homem e uma mulher...»

15:59
Cheio de saudades, Afonso dedica música romântica a Catarina Miranda
02:52

Cheio de saudades, Afonso dedica música romântica a Catarina Miranda

15:17
«Jogo de interesses»: Liliana não cala revolta sobre o Desafio Final e Luzia concorda
05:56

«Jogo de interesses»: Liliana não cala revolta sobre o Desafio Final e Luzia concorda

14:30
Estará João Ricardo apaixonado? Em discussão com Liliana atira: «Vou defender a Sara»
01:21

Estará João Ricardo apaixonado? Em discussão com Liliana atira: «Vou defender a Sara»

12:41
Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa
03:13

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

12:41
Mais Vídeos

Mais Vistos

Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Ontem às 16:34
Estava noivo e perdeu a namorada em direto em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

Estava noivo e perdeu a namorada em direto em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

Ontem às 12:03
Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

Hoje às 12:17
Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Ontem às 12:23
Eva Pais e João Santos surgem juntos e anunciam "surpresa". E os fãs reagem em euforia: «Ficam bem»

Eva Pais e João Santos surgem juntos e anunciam "surpresa". E os fãs reagem em euforia: «Ficam bem»

21 mai, 12:41
Ver Mais

Notícias

Nova paixão? Francisco Monteiro responde em direto e não deixa margem para dúvidas

Nova paixão? Francisco Monteiro responde em direto e não deixa margem para dúvidas

Há 42 min
«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

Há 3h e 24min
Eva Pais surpreende filha de Liliana e gesto inesperado está a derreter fãs

Eva Pais surpreende filha de Liliana e gesto inesperado está a derreter fãs

Há 3h e 39min
Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

Hoje às 12:17
Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Hoje às 11:43
Ver Mais Notícias

Opinião

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Hoje às 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Ontem às 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»
05:13

Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

20 mai, 19:37
Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada
01:14

Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada

20 mai, 00:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Nova paixão? Francisco Monteiro responde em direto e não deixa margem para dúvidas

Nova paixão? Francisco Monteiro responde em direto e não deixa margem para dúvidas

Há 42 min
«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

Há 3h e 24min
Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Hoje às 11:43
Francisco Monteiro rendido a estrela da TVI: «Um dos melhores corações que já conheci»

Francisco Monteiro rendido a estrela da TVI: «Um dos melhores corações que já conheci»

Hoje às 11:16
Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Hoje às 10:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

Há 3h e 24min
Estas gémeas entraram num reality show e trocavam de identidade sem ninguém dar conta: uma delas até se apaixonou na casa

Estas gémeas entraram num reality show e trocavam de identidade sem ninguém dar conta: uma delas até se apaixonou na casa

Hoje às 10:28
E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico?
05:37

E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico?

Ontem às 22:27
O "Jornal da Malveira" prometeu e entregou. Criatividade e sentido de humor não faltou na equipa vermelha
04:59

O "Jornal da Malveira" prometeu e entregou. Criatividade e sentido de humor não faltou na equipa vermelha

Ontem às 22:21
Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha
02:16

Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha

Ontem às 22:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente de reality show da TVI esteve no iate de Cristiano Ronaldo. E temos imagens

Ex-concorrente de reality show da TVI esteve no iate de Cristiano Ronaldo. E temos imagens

Ontem às 14:48
Ainda apaixonada, Sónia Jesus admite reconciliação com Vitó: «Pode ser que um dia destes...»

Ainda apaixonada, Sónia Jesus admite reconciliação com Vitó: «Pode ser que um dia destes...»

Ontem às 14:43
Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

21 mai, 11:29
“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

19 mai, 14:57
Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

17 mai, 18:50
Ver Mais Outros Sites