Apaixonado? Francisco Monteiro quebra silêncio sobre rumores de nova paixão

No Última Hora do Secret Story – Desafio Final, Alice Alves confrontou Francisco Monteiro com os rumores de que estaria apaixonado. O comentador desmentiu de imediato, garantindo que tudo não passou de uma brincadeira no Extra da noite anterior e deixou ainda um recado: está solteiro e disponível para amar.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui