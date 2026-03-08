Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Apenas um beijo técnico» Catarina fica perturbada com comentário de Norberto, após noite quente

No Secret Story 10, depois de toda uma conversa com Cristina Ferreira sobre João, Catarina abre o coração e fala sobre Norberto.

Fique a par dos últimos acontecimentos da casa:

A casa do Secret Story 10 viveu uma das tardes mais intensas desta edição. Uma discussão explosiva entre Diana Dora e Liliana quase terminou em agressão, enquanto uma tentativa de descobrir um segredo acabou em falhanço… e muitas gargalhadas.

Diana Dora e Liliana protagonizaram a discussão mais acesa da edição até agora, num confronto que rapidamente saiu do controlo e obrigou à intervenção dos colegas. Tudo começou quando Liliana acusou Diana Dora de passar demasiado tempo a dormir. O comentário não caiu bem e o ambiente aqueceu rapidamente. A situação agravou-se quando Diana Dora questionou a colega sobre se lhe estaria a chamar “peixeira”. A partir daí, o tom de voz subiu e as duas concorrentes começaram a discutir sobre quem teria levantado a voz primeiro.

A tensão atingiu um ponto crítico quando vários colegas tiveram de segurar Diana Dora para evitar que o confronto fosse ainda mais longe. Perante o clima de grande instabilidade, a Voz decidiu intervir e ordenou que a concorrente se dirigisse imediatamente ao confessionário.

Horas depois, Diana Dora tentou acalmar os ânimos e pediu desculpa a Liliana pela forma como a discussão aconteceu. No entanto, a colega não reagiu da melhor forma e o ambiente na casa voltou a ficar pesado, deixando claro que o conflito ainda poderá ter novos capítulos.

Mas não foi só a discussão que marcou o dia. Pouco depois, a casa viveu também um momento inesperado quando Liliana decidiu tentar descobrir o segredo de Eva. Convencida de que tinha reunido pistas suficientes, a concorrente dirigiu-se à Voz e carregou no botão para revelar o que acreditava ser o segredo da colega. Com confiança, Liliana afirmou que o segredo de Eva seria: “Ainda sou virgem.” A sala ficou em silêncio, com todos os concorrentes atentos ao desfecho da aposta.

No entanto, a suspeita revelou-se completamente errada. Enquanto aguardavam pela confirmação, houve um detalhe que quase levantou suspeitas dentro da casa: Diogo teve dificuldade em conter o riso perante a teoria apresentada. A reação provocou gargalhadas e tornou o momento ainda mais insólito.

O que os concorrentes desconhecem é que Eva e Diogo escondem um dos segredos mais delicados do jogo: mantêm uma relação há cinco anos, algo que tentam esconder dentro da casa para não comprometer os segredos de cada um. A tentativa falhada de Liliana acabou, assim, por ajudar o casal a proteger o verdadeiro segredo.

Com os concorrentes cada vez mais atentos às pistas e comportamentos suspeitos, a pergunta mantém-se: por quanto tempo conseguirão Eva e Diogo manter esta relação escondida na casa mais vigiada do país? No Secret Story 10, basta um pequeno detalhe para colocar toda a estratégia em risco.

VOTE PARA SALVAR na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas. Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

A segundos de terminar a Gala, Cristina Ferreira faz revelação de peso: «O que eles não sabem é que...»
01:06

A segundos de terminar a Gala, Cristina Ferreira faz revelação de peso: «O que eles não sabem é que...»

00:48
Nomeação acaba em forte discussão entre Ricardo João e João: «Estou-te a dar canal já que nunca apareces»
04:18

Nomeação acaba em forte discussão entre Ricardo João e João: «Estou-te a dar canal já que nunca apareces»

00:47
Pedro é recebido em estúdio com um forte aplauso: «Nós ganhamos muito contigo»
05:40

Pedro é recebido em estúdio com um forte aplauso: «Nós ganhamos muito contigo»

00:43
Jéssica escolhe concorrentes para nomear no confessionário: «não tem conteúdo»
02:28

Jéssica escolhe concorrentes para nomear no confessionário: «não tem conteúdo»

00:39
Tenso. Jéssica conta a Ana que a concorrente não está imune e esta foi a reação da concorrente
01:12

Tenso. Jéssica conta a Ana que a concorrente não está imune e esta foi a reação da concorrente

00:36
Reviravolta final: Jéssica é a concorrente imune esta semana
02:22

Reviravolta final: Jéssica é a concorrente imune esta semana

00:34
Mais Vídeos

Mais Vistos

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

7 mar, 15:33
Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother

Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother

7 mar, 15:23
Ver Mais

Notícias

Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10

Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10

Há 1h e 17min
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Há 1h e 30min
Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público

Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público

Há 1h e 42min
Clima tenso na gala! Sara acusa Tiago de ter um «tom mais agressivo» com mulheres

Clima tenso na gala! Sara acusa Tiago de ter um «tom mais agressivo» com mulheres

Há 2h e 4min
Castigo inesperado! Sara recebe sanção pesada em plena gala do Secret Story 10

Castigo inesperado! Sara recebe sanção pesada em plena gala do Secret Story 10

Há 2h e 58min
Ver Mais Notícias

Opinião

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Há 3h e 34min
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Há 1h e 30min
Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Ontem às 19:45
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Houve proibição? Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares e Francisco Monteiro: «Já não aguentava mais»

Ontem às 18:06
«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta
08:36

«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta

7 mar, 18:55
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Antunes recebe triste notícia: "Foi uma lutadora, até ao último suspiro"

Jéssica Antunes recebe triste notícia: "Foi uma lutadora, até ao último suspiro"

Ontem às 13:20
"Como é que uma pessoa, após a relação terminar 37 vezes, ainda continua a acreditar que pode funcionar?": Bárbara Parada responde!

"Como é que uma pessoa, após a relação terminar 37 vezes, ainda continua a acreditar que pode funcionar?": Bárbara Parada responde!

7 mar, 22:54
Bárbara Parada reage a alegada atitude de Francisco Monteiro: "Só tive vergonha alheia"

Bárbara Parada reage a alegada atitude de Francisco Monteiro: "Só tive vergonha alheia"

7 mar, 22:28
Bárbara Parada: "Avisaram-me que me iam tentar fazer a vida negra, se eu não voltasse"

Bárbara Parada: "Avisaram-me que me iam tentar fazer a vida negra, se eu não voltasse"

7 mar, 22:10
Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares: "Não tenho problema em admitir isso"

Bárbara Parada quebra o silêncio sobre Marcia Soares: "Não tenho problema em admitir isso"

7 mar, 21:49
Ver Mais Outros Sites