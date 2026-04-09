Apesar de ter acordado ao lado de Eva, a noite não foi perfeita para Tiago. Saiba o motivo

No Secret Story 10, a manhã começou com dois cenários bem distintos: Diogo e Ariana aos beijos na cama, e Eva a despertar ao lado de Tiago antes de ir dançar animada para o jardim. Mais tarde, Jéssica não resistiu a perguntar como tinha corrido a noite e Tiago resumiu tudo numa queixa: teve muito calor… por causa do casaco da Eva.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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