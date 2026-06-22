Aplausos, críticas e acusações de hipocrisia marcam noite de Leandro como finalista

No Secret Story - Desafio Final, a Voz dá os parabéns a Leandro por ser finalista e todos batem palmas à excecção de Sara e João que se exalta pois acha uma falsidade enorme por parte de Pedro criticar Leandro e depois bater-lhe palmas para “parecer bem”. Sara justifica que já lhe deu os parabéns e não vai aplaudir para ficar bem na fotografia. Leandro ignora tudo e mostra-se bastante feliz por estar na final. Pedro esperava que João salvasse Sara, mas João relembra que Sara também não o salvou agora e reforça que está muito feliz com Leandro na final. Depois, Pedro pede que lhe “poupem a hipócrisia” e desabafa sozinho no quarto. Leandro chega e Pedro critica-o ao dizer que como é finalista, já não precisa de falar mais.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
JOÃO RICARDO – 761 20 20 09
PEDRO JORGE – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16