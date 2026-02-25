Após a “1.ª Companhia”, Noélia faz revelação: “Soube que tinha batido um recorde nacional”

No “Dois às 10”, recebemos Noélia, a recruta que conquistou o 4.º lugar na “1.ª Companhia”. Depois de uma experiência intensa, marcada por desafios físicos e emocionais, Noélia partilha como viveu esta aventura, as maiores dificuldades que enfrentou e as aprendizagens que leva para a vida.