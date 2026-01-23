VÍDEO SEGUINTE
Após a morte de Maycon Douglas, Marcelo Palma faz promessa

Marcelo Palma atravessa um momento de luto pela morte do amigo Maycon Douglas. O ex-concorrente da Secret Story - Casa dos Segredos 8 recorreu ao Instagram para deixar um desabafo emotivo, confessando que o mês de janeiro tem sido particularmente difícil.

«Isto tem sido mesmo muito desafiante, um mês difícil, de muita aprendizagem», partilhou, agradecendo ainda todas as mensagens de carinho e apoio que tem recebido desde o início do ano.

O jovem explicou também a sua ausência nas redes sociais, admitindo que não tem tido vontade de publicar, mas deixou uma promessa aos seguidores. Marcelo Palma garantiu que irá tentar estar mais presente no Instagram, mostrando-se grato pelo apoio num dos momentos mais delicados da sua vida.

