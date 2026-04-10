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Após abandonar a sala, Ricardo João não tem dúvidas em relação a Liliana: «Lágrimas de crocodilo»

No Secret Story 10, Liliana tem crise de choro e a história por detrás é arrepiante. A concorrente recorda o seu passado como empregada de limpeza na Suiça e todas as adversidades até conseguir um emprego melhor. Liliana reúne com todos, Diogo chora e o caos instala-se. Após abandonar a sala, Ricardo João não tem dúvidas em relação a Liliana e acusa-a de ter «Lágrimas de crocodilo»

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