Após acusações de Daniela, Leomarte grita que não precisa do prémio: «25 mil euros tenho eu em jóias»

No Secret Story - Desafio Final, o Especial deixou os concorrentes em fúria. Novas acusações foram trocadas entre Leomarte e Daniela Santo.

O especial deste domingo, 4 de maio, do Secret Story - Desafio Final 6 trouxe novas decisões importantes dentro da casa mais vigiada do país. Ficámos a conhecer o novo leque de nomeados, colocando cinco concorrentes em risco de abandonar o programa já no próximo domingo.

A votação é para salvar, o que significa que os menos votados pelos espectadores serão eliminados. Assim, o s nomeados são Ana, Ariana, Bruno Simão, Leandro e Pedro Jorge.

A permanência de cada um deles no reality show depende agora do apoio do público, numa fase em que o jogo se torna cada vez mais estratégico e exigente. As dinâmicas dentro da casa, marcadas por alianças, conflitos e mudanças de posicionamento, poderão influenciar diretamente o desfecho desta votação.

As votações decorrem através das linhas telefónicas oficiais do programa:

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

Ou através da APP TVI Reality.