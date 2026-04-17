No “Dois às 10”, recordamos a história de amor de Solange Tavares e Nelson Fernandes, que começou de forma simples e inesperada, mas rapidamente se transformou em algo especial. Hoje, o casal partilha connosco a felicidade que vive, recorda o emocionante e surpreendente pedido de casamento e revela todos os detalhes dos preparativos para o grande dia.
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Após anunciarem que vão casar, Solange Tavares e Nelson Fernandes surpreendem: “Posso dar mais uma novidade…”
- Dois às 10
- 17 abr, 11:02
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