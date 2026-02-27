Após assumir «desconforto» com Hugo, Diogo recebe beijo apaixonado de Eva

No Secret Story 10, Eva e Diogo conversam a sós. Eva garante que colocou um travão na sua relação com Hugo e Diogo deixa claro que a sua aproximação a Sara é só para despistar. O concorrente aconselha a namorada a não ultrapassar limites e explica que não vai dormir mais com Sara. Eva alerta para a desconfiança de alguns colegas relativamente aos seus segredos e os concorrentes tentam alinhar uma estratégia. O casal termina a conversa com um beijo apaixonado.
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18