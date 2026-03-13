No Secret Story 10, depois da conversa ao início da noite, Sara e Hugo voltam a dormir juntos. Hugo tenta dar um beijo a Sara, que vira a cara e pede para ele não insistir, já que tem alguém lá fora. A verdade é que os dois acabam por se beijar. Em confessionário, Hugo diz que é uma amiga especial e gosta de dormir com ela. Sara faz um ultimato e diz-lhe que terá de tomar uma decisão sobre o que realmente quer e, caso não se decida, será a última noite que ficam juntos na mesma cama. Sara avança que quer um homem para casar. Em confessionário, Hugo volta a frisar que tem uma pessoa lá fora e é isso que torna a sua decisão difícil.
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Após beijos noturnos, Sara volta a encostar Hugo à parede: «Senão, vais para outra cama»
No Secret Story 10, depois da conversa ao início da noite, Sara e Hugo voltam a dormir juntos. Hugo tenta dar um beijo a Sara, que vira a cara e pede para ele não insistir, já que tem alguém lá fora. A verdade é que os dois acabam por se beijar. Em confessionário, Hugo diz que é uma amiga especial e gosta de dormir com ela. Sara faz um ultimato e diz-lhe que terá de tomar uma decisão sobre o que realmente quer e, caso não se decida, será a última noite que ficam juntos na mesma cama. Sara avança que quer um homem para casar. Em confessionário, Hugo volta a frisar que tem uma pessoa lá fora e é isso que torna a sua decisão difícil.
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