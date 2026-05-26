Após comunicado de Catarina Miranda, família de Afonso Leitão reage

No Secret Story - Desafio Final, durante o Última Hora, os comentadores reagem ao comunicado de Catarina Miranda, no qual a ex-concorrente assume fim do apoio a Afonso Leitão.
Há quatro concorrente em risco esta semana. As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
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