Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

No Secret Story 10, Hugo pede a Luzia para falarem a sós e mostra-se arrependido com a acusação que fez. Luzia apresenta os seus argumentos para defender que não é preconceituosa e admite que foi duro ouvir o comentário do colega. Será que os concorrentes colocaram o assunto para trás das costas?
