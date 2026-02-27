Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

No Secret Story 10, Hugo pede a Luzia para falarem a sós e mostra-se arrependido com a acusação que fez. Luzia apresenta os seus argumentos para defender que não é preconceituosa e admite que foi duro ouvir o comentário do colega. Será que os concorrentes colocaram o assunto para trás das costas?

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

