Após desabar em lágrimas, João Ricardo abre o coração no confessionário: «Não posso verbalizar o que sinto»

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo isola-se no Jardim a chorar. Sara e Bruno tentam ajudar e reconfortar o colega que se mostra resistente a aceitar ajuda. Bruno pede para João ter calma e continuar forte. Com a Voz, no Confessionário, João desabafa tudo o que sente. Veja tudo.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16