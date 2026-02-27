Após desabar em lágrimas, Pedro recebe apoio dos colegas: «Vais ser o primeiro em muita coisa na vida»

No Diário do Secret Story 10, assistimos a imagens de Pedro a chorar desalmadamente após críticas dos colegas. Depois, o concorrente desabafa sobre a sua adolescência marcada por muitas adversidades. Acaba por receber apoio de alguns colegas.
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18