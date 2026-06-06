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Sobre este vídeo

Após descobrir o que deixou Sara chateada, João Ricardo defende-se: «Não estás sempre na minha cabeça»

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo confrontou Sara sobre o que a tem vindo a manter afastada. Momentos depois a concorrente acaba por colocar os pontos nos “is”. Saiba tudo o que foi dito.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

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