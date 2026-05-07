No Especial do Secret Story - Desafio Final, Leomarte desiste do programa. Depois, encontrou-se com Cristina Ferreira e os dois puderam trocar algumas palavras. Veja tudo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Após desistência, Leomarte tem encontro com Cristina Ferreira e faz confissão inesperada sobre João Ricardo
No Especial do Secret Story - Desafio Final, Leomarte desiste do programa. Depois, encontrou-se com Cristina Ferreira e os dois puderam trocar algumas palavras. Veja tudo.
- Secret Story
- Há 2h e 36min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:10
Após desistência, Leomarte tem encontro com Cristina Ferreira e faz confissão inesperada sobre João Ricardo
Há 2h e 36min
11:57
Silêncio ensurdecedor e muito choro: Estas foram as reações da casa à desistência de Leomarte
Há 2h e 22min
03:03
A chorar, Ariana perde o controlo com Afonso: «É o primeiro a fazê-lo! Isto irrita-me profundamente!»
Há 2h e 24min
02:51
Sara ataca Afonso após desistência de Leomarte: «Tens de ser homem para assumir (...) Isto é realmente grave»
Há 2h e 30min
02:44
Lavado em lágrimas e sem palavras: Assim ficou João Ricardo após a desistência de Leomarte
Há 2h e 31min
03:10
Ninguém esperava! Leomarte revela quem quer que vença o Desafio Final, e a escolha surpreende
Há 2h e 36min
02:22
Lágrimas e emoções fortes! Leomarte desiste do Secret Story - Desafio Final e deixa colegas desfeitos
Há 2h e 39min
05:15
Após anunciar desistência, Leomarte emociona-se com discurso de Cristina Ferreira: «Um ponto de luz...»
Há 2h e 40min
03:26
Após discussão com Afonso, Leomarte perde a cabeça e faz as malas para desistir: «Vou embora daqui!»
Há 2h e 47min
01:56
Cristina Ferreira deixa aviso aos concorrentes após discussão polémica: «Não deixa com vontade de vos ver»
Há 2h e 50min
02:57
Leomarte irredutível com Afonso: «É só poluição sonora. Ele vai para cima de toda a gente»
Há 2h e 51min
02:57
Nufla lamenta «jogo» de Afonso: «Aquilo que eu conheci dele...»
Há 2h e 51min
02:55
Sara 'atira-se' a Afonso: «Nem lhe dou esse espaço»
Há 2h e 55min
02:55
«É a minha estratégia»: Afonso justifica postura «agressiva» que os colegas lhe apontam e o clima azeda
Há 2h e 55min
03:30
Pedro Jorge dá opinião mordaz sobre Afonso: «Quanto mais tempo cá estiver, pior para ele»
Há 2h e 58min
03:30
João Ricardo "desmascara" Afonso em pleno direto: «Ele não é esta pessoa, não tem estes valores»
Há 2h e 58min