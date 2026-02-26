Após discussão acesa com Jéssica, Ana tenta justificar-se: «Posso não ter usado o tom certo...»

No Especial do Secret Story 10, Jéssica e Ana foram confrontadas com as imagens dos conflitos que protagonizaram na noite anterior, por causa da festa e da nomeação da porteira. As duas continuam de costas voltadas e deram as respetivas opiniões em pleno direto. Ana explica a sua escolha, mas a tensão continua. Veja tudo.

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona o Secret Story 10 já neste domingo. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!