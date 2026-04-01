Após discussão acesa com Sara, Luzia deixa aviso: «Se isto continuar, vou embora para casa»

No Secret Story 10, após a discussão, Ana alerta Luzia porque não devia ter dito que, noutra altura já teria perdido a cabeça. Ana acredita que Sara vai continuar a provocar para fazer com que Luzia seja expulsa por agressão. Luzia defende que caso Sara se aproxime novamente da sua cara, vai imediatamente para o confessionário queixar-se por ser vítima de agressão verbal. Luzia confessa à Voz que as aparências iludem já que há 10 anos partia tudo e saía da casa em grande. Revoltada, Luzia refere só ter palavras más para dizer sobre Sara, apelidando-a de “badalhoca”.

