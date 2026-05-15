Após discutir aos berros com Luzia, Catarina assume em lágrimas que quer desistir: «O que é que eu vim para aqui fazer?»

No Secret Story - Desafio Final, Catarina e Luzia desentendem-se numa dinâmica e acabam a discutir aos berros, depois da colega dar razão à sua maior rival: Sara. A discussão escalou e Catarina acabou a desabar em lágrimas a falar com a Voz no confessionário, acabando por revelar a intenção de desistir.

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