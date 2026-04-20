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Após expulsão, Bruna Gomes não poupa Diogo: «Fica difícil de te defender»

Na Gala do Secret Story 10, Flávio Furtado dá opinião sincera sobre a passagem de Diogo pela casa mais vigiada do País.

 

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