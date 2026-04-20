VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Após expulsão, Bruna Gomes não poupa Diogo: «Fica difícil de te defender» Na Gala do Secret Story 10, Flávio Furtado dá opinião sincera sobre a passagem de Diogo pela casa mais vigiada do País. Secret Story Hoje às 00:46 Últimos vídeos Últimos vídeos 01:02 Após expulsão, Bruna Gomes não poupa Diogo: «Fica difícil de te defender» Hoje às 00:46 02:57 Eva percebe que não salvou Tiago. E a reação da concorrente é hilariante Hoje às 00:55 14:36 Mais um expulso esta segunda-feira! Os nomeados estão definidos e a votação para salvar está aberta Hoje às 00:54 02:02 «Nunca tiveste coragem de terminar com a Eva»: Flávio Furtado implacável com Diogo Hoje às 00:44 01:49 Abraço emotivo! Após expulsão, esta foi a primeira pessoa que Diogo quis abraçar em estúdio. E não foi Ariana Hoje às 00:42 01:33 Hilariante! Ricardo João protagoniza momento icónico de dança em direto Hoje às 00:30 04:16 Eva conta como encara despedida de Diogo: «O coração já me dá sinais…» Hoje às 00:25 02:48 Eva recebe consequência de Diogo. E envolve afastar-se de um concorrente da casa Hoje às 00:24 01:03 Depois da expulsão de Diogo, Tiago deixa mensagem ao público: «Erros todos cometemos» Hoje às 00:23 10:03 Com apenas 13% dos votos, Diogo abandona a casa do Secret Story. E estas foram as reações dos concorrentes Hoje às 00:17 08:56 Lado a lado, Diogo e Eva descobrem quem foi o expulso da noite. Veja a despedida do ex-casal Hoje às 00:16 04:33 A poucos dias da final, este concorrente está expulso do Secret Story 10 Hoje às 00:06 06:58 Passaporte conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 10. Veja todas as reações Ontem às 23:57 06:58 Botão dos segredos carregado pela última vez! Saiba quem foi o corajoso a acertar o segredo da Voz Ontem às 23:57 01:09 Prestes a ser revelado? Pistas para o segredo da Voz deixam os concorrentes ao rubro Ontem às 23:49 01:47 Tiago recebe mensagem especial do exterior. O gesto denunciou tudo o que estava a sentir Ontem às 23:48