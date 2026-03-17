No “Dois às 10”, antecipamos o Dia do Pai com a visita de Marco Costa, um pasteleiro de renome e um pai verdadeiramente babado. Numa conversa cheia de carinho e boa disposição, Marco partilha como tenciona celebrar esta data especial ao lado da filha, revelando momentos únicos que tornam este dia ainda mais doce. Para completar, traz consigo uma deliciosa receita perfeita para assinalar a ocasião e surpreender em família.
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Após fase conturbada, Marco Costa afirma: “Não me falta nada que eu tivesse sonhado alguma vez na vida”
- Joana Lopes
- Ontem às 10:06
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