João Jesus e Soraia Sousa, que recentemente esteve na «1.ª Companhia», foram um dos casais que terminou relação no ano de 2025. No «Dois às 10». o ator falou agora sobre o estado do seu coração.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
- Dois às 10
- Há 3h e 32min
Últimos vídeos
