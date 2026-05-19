Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Após gesto polémico, Liliana justifica-se e o caos instala-se: «Mentirosa!»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, todos assistiram às imagens do gesto de Liliana para com Ana que deixou a casa virada do avesso. Houve lágrimas, gritos e fortes acusações. Em direto, todos comentaram o momento e as intervenientes não deixaram nada por dizer. 

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

«Estás preocupado com esse rótulo?»: Pedro Jorge e Leandro entram em acesa picardia
02:38

«Estás preocupado com esse rótulo?»: Pedro Jorge e Leandro entram em acesa picardia

22:43 Ontem
Tensão alta. Sara e Catarina 'pegam-se' depois do Especial: «Isso é mentira e tu sabes que é mentira!»
03:00

Tensão alta. Sara e Catarina 'pegam-se' depois do Especial: «Isso é mentira e tu sabes que é mentira!»

22:40 Ontem
João Ricardo usa ironia para atacar Catarina: «Amanhã tens mais uma amiga!»
03:15

João Ricardo usa ironia para atacar Catarina: «Amanhã tens mais uma amiga!»

22:28 Ontem
Tudo por causa de arroz e de uma colher! Marisa Susana atira-se a Ana: «Ela faz isto porque...»
02:09

Tudo por causa de arroz e de uma colher! Marisa Susana atira-se a Ana: «Ela faz isto porque...»

22:15 Ontem
«O comportamento é recorrente. Isto são desculpas esfarrapadas»: Afonso atira-se a Liliana
03:50

«O comportamento é recorrente. Isto são desculpas esfarrapadas»: Afonso atira-se a Liliana

22:02 Ontem
Implacável com Catarina, Sara "arrasa" a colega: «Não vejo verdade nenhuma...»
12:20

Implacável com Catarina, Sara "arrasa" a colega: «Não vejo verdade nenhuma...»

20:12 Ontem
Mais A ferver

Mais Vistos

3 milhões de visualizações, 30 mil gostos e mais de 8 mil comentários: A “explosão” de Liliana que parou o país

3 milhões de visualizações, 30 mil gostos e mais de 8 mil comentários: A “explosão” de Liliana que parou o país

Ontem às 12:41
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Marco Costa mostra prato feito para a filha e acaba criticado: «Na minha casa, cozinho como quero»

Marco Costa mostra prato feito para a filha e acaba criticado: «Na minha casa, cozinho como quero»

Ontem às 16:31
O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

18 mai, 10:23
Perante as últimas polémicas, mãe de Afonso Leitão faz revelação privada sobre Catarina Miranda

Perante as últimas polémicas, mãe de Afonso Leitão faz revelação privada sobre Catarina Miranda

Ontem às 16:45
Ver Mais

Notícias

Surpresa! Eva Pais surge ao lado de vencedor de um reality show da TVI e a fotografia dá que falar

Surpresa! Eva Pais surge ao lado de vencedor de um reality show da TVI e a fotografia dá que falar

Ontem às 19:19
Em contagem decrescente para a estreia, Maria Botelho Moniz 'levanta a ponta do véu' sobre o Big Brother Verão

Em contagem decrescente para a estreia, Maria Botelho Moniz 'levanta a ponta do véu' sobre o Big Brother Verão

Ontem às 18:07
Envolve uma "alcunha" e surpreendeu tudo e todos: A confissão de Cristina Ferreira que nunca tinha sido feita

Envolve uma "alcunha" e surpreendeu tudo e todos: A confissão de Cristina Ferreira que nunca tinha sido feita

Ontem às 17:46
Inesperado! Bernardina Brito e Tiago Ginga surgem juntos e fazem anúncio bombástico: «Foi a vida toda...»

Inesperado! Bernardina Brito e Tiago Ginga surgem juntos e fazem anúncio bombástico: «Foi a vida toda...»

Ontem às 17:20
Na reta final da gravidez, esta ex-concorrente revela o segredo que a fez manter a forma

Na reta final da gravidez, esta ex-concorrente revela o segredo que a fez manter a forma

Ontem às 16:51
Ver Mais Notícias

Opinião

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

14 mai, 19:19
Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

13 mai, 19:52
Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

13 mai, 00:14
«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

11 mai, 18:06
Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

Inês Morais reage a comentário polémico de Catarina: «Desistir não é falta de coragem»

11 mai, 18:00
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Saiu apaixonado? Primeiras palavras de Ricardo João após ser expulso são para uma mulher especial
02:49

Saiu apaixonado? Primeiras palavras de Ricardo João após ser expulso são para uma mulher especial

Ontem às 09:11
Liliana e Pedro Jorge protagonizam momento que fica na história dos realities. Todas as imagens
02:28

Liliana e Pedro Jorge protagonizam momento que fica na história dos realities. Todas as imagens

Ontem às 08:54
Sara desabafa com Ricardo João: «Nesta casa eu não quero dar palco aos outros»
09:14

Sara desabafa com Ricardo João: «Nesta casa eu não quero dar palco aos outros»

17 mai, 13:41
Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

12 mai, 15:35
Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»
03:52

Imagens inéditas. Após a desistência de Leomarte, Afonso faz desabafo em confessionário: «Nunca vou assumir...»

8 mai, 19:26
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Surpresa! Eva Pais surge ao lado de vencedor de um reality show da TVI e a fotografia dá que falar

Surpresa! Eva Pais surge ao lado de vencedor de um reality show da TVI e a fotografia dá que falar

Ontem às 19:19
Em contagem decrescente para a estreia, Maria Botelho Moniz 'levanta a ponta do véu' sobre o Big Brother Verão

Em contagem decrescente para a estreia, Maria Botelho Moniz 'levanta a ponta do véu' sobre o Big Brother Verão

Ontem às 18:07
Envolve uma "alcunha" e surpreendeu tudo e todos: A confissão de Cristina Ferreira que nunca tinha sido feita

Envolve uma "alcunha" e surpreendeu tudo e todos: A confissão de Cristina Ferreira que nunca tinha sido feita

Ontem às 17:46
Inesperado! Bernardina Brito e Tiago Ginga surgem juntos e fazem anúncio bombástico: «Foi a vida toda...»

Inesperado! Bernardina Brito e Tiago Ginga surgem juntos e fazem anúncio bombástico: «Foi a vida toda...»

Ontem às 17:20
Perante as últimas polémicas, mãe de Afonso Leitão faz revelação privada sobre Catarina Miranda

Perante as últimas polémicas, mãe de Afonso Leitão faz revelação privada sobre Catarina Miranda

Ontem às 16:45
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Controlar a impulsividade e agressividade»: Bruno faz uma partilha sobre a evolução pessoal e assume-se orgulhoso
03:32

«Controlar a impulsividade e agressividade»: Bruno faz uma partilha sobre a evolução pessoal e assume-se orgulhoso

Ontem às 20:22
Implacável com Catarina, Sara "arrasa" a colega: «Não vejo verdade nenhuma...»
12:20

Implacável com Catarina, Sara "arrasa" a colega: «Não vejo verdade nenhuma...»

Ontem às 20:12
Luzia não hesitou e escolheu a porta do orgulho: «Nunca mostrei aquilo que não sou»
02:52

Luzia não hesitou e escolheu a porta do orgulho: «Nunca mostrei aquilo que não sou»

Ontem às 20:07
Ana e Liliana não se entendem e as palavras são duras: «Não está preparada, não tem cabeça para estar aqui»
01:59

Ana e Liliana não se entendem e as palavras são duras: «Não está preparada, não tem cabeça para estar aqui»

Ontem às 20:02
Gesto de Liliana gera polémica dentro da casa e a discussão explode: «Viste o que fizeste? És baixa»
04:36

Gesto de Liliana gera polémica dentro da casa e a discussão explode: «Viste o que fizeste? És baixa»

Ontem às 19:45
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

Ontem às 14:57
Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

17 mai, 18:50
Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

17 mai, 09:56
Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

16 mai, 17:21
Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

16 mai, 10:46
Ver Mais Outros Sites