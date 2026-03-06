Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Após insultos, Diana Dora pede desculpa a Liliana. E a reação da concorrente é inesperada

No Secret Story, viveu-se uma tarde de muita tensão devido a uma forte discussão entre Diana Dora e Liliana. Após os insultos, Diana Dora resolve usar o Especial para pedir desculpas a Liliana, mas a reação da concorrente não é a esperada. 

  • Ontem às 22:45
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Diana Dora: «Não preciso das câmaras e dos holofotes para deixar de ser planta»
06:01

Diana Dora: «Não preciso das câmaras e dos holofotes para deixar de ser planta»

22:43 Ontem
Há novos nomeados? Voz surpreende os concorrentes com várias trocas
04:57

Há novos nomeados? Voz surpreende os concorrentes com várias trocas

22:28 Ontem
Ana está perto da porta de saída? Muitos acreditam que sim
02:51

Ana está perto da porta de saída? Muitos acreditam que sim

22:24 Ontem
Novos inimigos? Tiago fica furioso com Sara e promete retaliar
03:42

Novos inimigos? Tiago fica furioso com Sara e promete retaliar

22:18 Ontem
«O João não é assim tão inteligente». Mexerico revolta a casa
06:33

«O João não é assim tão inteligente». Mexerico revolta a casa

22:16 Ontem
Sara pede avaliação a todos os colegas. E o momento é divertido
02:24

Sara pede avaliação a todos os colegas. E o momento é divertido

22:09 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora
01:09

«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora

Ontem às 20:03
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Ontem às 14:15
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Ontem às 14:20
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Ontem às 19:42
O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

5 jan, 18:58
Ver Mais

Notícias

Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

Ontem às 21:52
É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

Ontem às 16:24
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Ontem às 14:20
Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Ontem às 12:21
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Ontem às 12:09
Ver Mais Notícias

Opinião

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Ontem às 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

Ontem às 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Ontem às 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

Ontem às 16:24
Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Ontem às 12:21
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Ontem às 12:09
Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Ontem às 10:28
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Ontem às 09:54
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Ontem às 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Ontem às 14:15
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Ontem às 12:09
Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Ontem às 10:28
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

5 mar, 15:52
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nelson Fernandes e Solange Tavares vão ser pais pela primeira vez?

Nelson Fernandes e Solange Tavares vão ser pais pela primeira vez?

Ontem às 19:33
Afinal, como conheceu Guilherme Baptista? Bárbara Parada esclarece!

Afinal, como conheceu Guilherme Baptista? Bárbara Parada esclarece!

Ontem às 14:42
Padrinhos do casamento escolhidos? Nelson Fernandes e Solange Tavares deixam garantia sobre o assunto!

Padrinhos do casamento escolhidos? Nelson Fernandes e Solange Tavares deixam garantia sobre o assunto!

Ontem às 13:06
Francisco Monteiro sentencia: "Não existe vice-versa"

Francisco Monteiro sentencia: "Não existe vice-versa"

Ontem às 12:13
Entrevista explosiva: Bárbara Parada e Guilherme Baptista colocam tudo em pratos limpos!

Entrevista explosiva: Bárbara Parada e Guilherme Baptista colocam tudo em pratos limpos!

Ontem às 10:39
Ver Mais Outros Sites