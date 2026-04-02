Após noite intensa, Diogo confessa planos com Ariana e desabafa sobre Eva

No Secret Story 10, já de manhã, Diogo desabafa com Norberto sobre a noite anterior, mostrando-se farto de ser constantemente julgado pelos colegas. O concorrente explica os seus sentimentos e revela o desgaste que viveu após o confronto com Eva, deixando transparecer frustração com a situação.

No confessionário, Diogo vai mais longe e garante que, se quiser, vai dormir com Ariana, assegurando que continuará a respeitar Eva. De volta à conversa com Norberto, o amigo aconselha-o a seguir o que realmente sente, deixando no ar a possibilidade de novos desdobramentos na relação entre os três.