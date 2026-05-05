Após o Especial: Daniela e Flávia em lágrimas, Afonso ataca e tensão sobe no jardim

No Secret Story - Desafio Final, depois do Especial, tanto Flávia como Daniela ficam em lágrimas sem saber o que dizer e fazer. Afonso partilha com Daniela que está no seu direito de fazer o que quiser e critica Flávia por mandar frases para o ar, mas não as concretizar. No Jardim, Leomarte partilha que não tem medo, discutir nem fazer peito a ninguém.

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